Giugliano, auto si ribalta in via Di Vittorio: padre, madre e figlioletta in ospedale

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Giugliano, dove una Fiat Panda si è ribaltata lungo via Giuseppe Di Vittorio. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma secondo le prime ricostruzioni sembra che a bordo ci fosse una famiglia: un uomo e una donna, con la figlia piccola seduta sul sedile posteriore. Alla guida del veicolo c’era il padre.

Giugliano, auto si ribalta in via Di Vittorio: padre, madre e figlioletta ospedale

Tutti e tre sono miracolosamente illesi. La famigliola è stata trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale “San Giuliano” per accertamenti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Luigi De Simone. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto. Traffico rallentato in via Di Vittorio per consentire le operazioni di messa in sicurezza.