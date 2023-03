Un incidente nella notte ha sventrato la serranda della gioielleria Pennacchio di corso Campano a Giugliano. Questa notte un automobilista ha perso il controllo dell’auto finendo contro l’attività commerciale. Momenti di paura per i residenti che hanno avvertito un forte boato.

Giugliano, auto sbanda e finisce contro gioielleria: incidente nella notte

In circostanze da chiarire, questa notte una macchina ha impattato contro la saracinesca di uno dei negozi di monili più noti del centro storico giuglianese, situato davanti via Roma, lungo corso Campano. I danni sono ingenti. Non si conoscono però le condizioni del conducente. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato di Giugliano Villaricca che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità.

Ciò che è certo è che l’incidente poteva finire in tragedia. Per fortuna in quel momento nessun pedone stava transitando lungo corso Campano. I residenti però denunciano da tempo la presenza di notte di automobilisti e scooteristi che sfrecciano a folle velocità senza rispettare le regole. Un episodio che suona come un grido d’allarme alle istituzioni prima che si consumi l’ennesimo dramma.