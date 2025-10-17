Nuovo colpo al Bar Marconi, situato all’angolo tra via Frezza e via Marconi (traversa di corso Campano), a poco più di due mesi dal precedente furto dell’8 agosto. Nella notte ignoti hanno nuovamente forzato la serranda del locale, utilizzando la stessa tecnica di scasso già vista in estate.

Giugliano, assalto notturno al bar Marconi: la banda svaligia attività. Furto da 6mila euro

“Non siamo più padroni della nostra stessa attività – raccontano i titolari, amareggiati –. È complicato lavorare così: le nostre giornate iniziano all’alba e dobbiamo prima pensare a riparare i danni prima ancora di servire i clienti”. Il bottino, ancora da quantificare con precisione, ammonterebbe a circa 5-6 mila euro, tra refurtiva e danni materiali: rubate diverse stecche di sigarette, gratta e vinci e il denaro lasciato in cassa.

Nonostante la rabbia e l’amarezza, l’attività ha riaperto subito i battenti questa mattina, segno di una volontà ferma di non cedere alla paura. Sull’episodio indagano gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano/Villaricca. Acquisite le immagini di videosorveglianza, che mostrano la banda armata di flex sfondare la saracinesca nel giro di pochissimi minuti.

I precedenti

La zona a ridosso del corso Campano negli ultimi tempi è finita nel mirino dei malviventi. A inizio ottobre i ladri hanno svuotato un negozio di cellulari, mentre due giovani rapinatori hanno derubato l’Ottica Parisi di un paio di lenti Cartier.