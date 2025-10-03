Giugliano, furto poco prima dell’alba in un negozio di telefonia: bottino da circa 4mila euro

Furto in un negozio di telefonia poco prima dell’alba, a Giugliano, in via Marconi, all’angolo con corso Campano. Tre malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nell’attività commerciale “Il cellullare”, riuscendo a portar via diversi smartphone e iPhone per un valore stimato di circa 4mila euro, oltre a qualche centinaio di euro contenuti nella cassa.

I balordi, dopo aver razziato la merce, sono fuggiti rapidamente a bordo di una Fiat Punto, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti inizialmente i vigilantes, seguiti dagli agenti del Commissariato di Polizia Giugliano-Villaricca. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire la dinamica del colpo e identificare i responsabili.

Prosegue dunque l’emergenza microcriminalità in centro a Giugliano. Nella serata del 1 ottobre, due malviventi hanno rapinato l’ottica Parisi in Corso Campano. Armati di pistola si sono fatti consegnare un paio di occhiali di marca Cartier. La Confcommercio ha chiesto un tavolo sulla sicurezza con il sindaco Diego D’Alterio.