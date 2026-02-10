Giugliano, armati di pistola tentano rapina nei pressi dello stadio: coppia riesce a fuggire

Momenti di paura nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, a Giugliano, nei pressi dello stadio, dove una coppia è stata vittima di un tentativo di rapina mentre rientrava a casa in auto.

L’assalto in strada: tre giovani su un motorino

Secondo il racconto della vittima, tre ragazzi a bordo di un motorino si sarebbero affiancati all’automobile, mandando in frantumi il vetro nel tentativo di aprire la portiera. All’interno del veicolo si trovava una coppia. Durante l’azione, uno dei tre avrebbe mostrato una pistola, aumentando il livello di pericolo. Fortunatamente, grazie alle portiere bloccate e al motore acceso, i due giovani sono riusciti a fuggire rapidamente, evitando conseguenze peggiori.

Allertati i carabinieri

Subito dopo l’episodio sono stati allertati i carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti. La vittima ha annunciato che presenterà formale denuncia nelle prossime ore.