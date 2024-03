I ladri erano già dentro l’appartamento quando la proprietaria, tornando a casa con i suoi bambini, li ha scoperti. La signora, per lo shock, si è sentita male al punto che è stato necessario chiamare un’ambulanza. Il tentativo di furto si è verificato ieri sera a Giugliano, in un’abitazione in via Innamorati, non molto distante dal centro cittadino.

Giugliano, apre la porta e trova i ladri in casa: donna si sente male per lo shock

Sembra che i malviventi – secondo alcune testimonianze, pare fossero in 6 o addirittura in 7 – siano entrati dalla porta principale, anche se era chiusa con le mandate, senza lasciare segni di effrazione, probabilmente usando una chiave universale.

Appena hanno sentito la proprietaria aprire la porta, i ladri si sono precipitati verso l’uscita per scappare. Tutto è accaduto sotto gli occhi della donna e dei suoi figli, che hanno assistito attoniti alla scena. A causa del forte spavento, la signora ha avuto un malore ed è stato necessario chiamare un’ambulanza, oltre ai Carabinieri. I topi d’appartamento sono quindi riusciti a fuggire, prima che arrivassero le forze dell’ordine. Sulle loro tracce indagano i militari della locale Compagnia, che hanno già raccolto le testimonianze dei vicini.