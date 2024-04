Un’antenna in pieno centro cittadino, a meno di 100 metri da una scuola primaria e da un parco giochi. Succede in via Labriola a Giugliano, a ridosso di piazza Gramsci. È in corso l’installazione di un ripetitore dalla compagnia Wind-Tre.

Giugliano, mega-antenna della Wind-Tre in pieno centro a pochi metri da una scuola. Al via raccolta firme

Lavori che procedono nell’assenza del rispetto delle norme di sicurezza, con operai che lavorano in altezza senza i dispostivi obbligatori come caschi e cinture.

Il nuovo apparecchio sta già creando apprensione tra i residenti e tra i dirigenti del primo circolo didattico. Dopo una segnalazione, sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale. Dai controlli per non è emersa nessuna irregolarità, lavori approvati a maggioranza dal condominio e autorizzati dagli uffici di Corso Campano.

Cosa dice la legge

L’installazione procede dunque spedita e si dovrebbe completare in pochi giorni. Il Comune di Giugliano non ha un regolamento in materia. Le norme nazionali, fino a qualche anno fa, prevedevano una distanza di almeno 70 metri dagli edifici scolastici. Oggi invece si misurerebbe solo il livello di emissioni del ripetitore e non più le distanze.

In zona c’è però preoccupazione per i possibili rischi per la salute che potrebbe provocare l’installazione. Diversi cittadini si starebbero organizzando per creare un comitato ed è già partita una raccolta firme. Intanto però l’installazione prosegue, nel mancato rispetto della sicurezza sul lavoro.