Giugliano. Non c’è ancora una soluzione per gli alunni dell’istituto Marconi di Giugliano. Oggi c’è stata una riunione in Città metropolitana per trovare una sistemazione ai circa 1400 studenti che non hanno una sede per quest’anno scolastico, visto che l’edificio di via Basile dovrà essere oggetto di lavori di riqualificazione.

Città metropolitana stamane ha fatto sapere che è “Prevista, entro il fine settimana, la decisione definitiva del tavolo di lavoro costituito per l’emergenza” e assicura impegno per “garantire la permanenza degli studenti nel comune flegreo” si legge in una nota.

Studenti del Marconi di Giugliano senza scuola

A circa due settimane dal rientro in classe, studenti e docenti non sanno ancora dove andranno e dove trascorreranno quest’anno scolastico. La Città metropolitana ha avviato la ricerca di locali alternativi. Il primo a offrirne è stato il Comune di Melito con il sindaco Mottola che ha messo a disposizione l’edificio della Sibilla Aleramo che necessita però anch’esso di lavori. Le proposte sul territorio giuglianese riguardano invece l’istituto Sant’Anna e l’ex San Felice, ma anche qui c’è la necessità di effettuare dei lavori prima di renderlo disponibile.

Una grana per genitori e studenti che si ritrovano dunque ancora senza aule e soprattutto dovranno fare i conti con una nuova organizzazione, visto che le classi potrebbero essere trasferite a Melito o comunque in un’altra zona della città di Giugliano.