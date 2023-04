Non accenna a fermarsi l’escalation di furti a Giugliano e tra i commercianti torna di nuovo la paura. Nella notte almeno due negozi del centro sono stati presi di mira dai malviventi.

Giugliano, raid in due negozi nella notte: è ancora emergenza furti in città

In via Veneto, in pieno centro, i banditi hanno forzato la saracinesca di “Gelo Store” per poi accedervi all’interno e arraffare denaro e alimenti. Il bottino è ancora da quantificare.

Un altro raid, invece, si è verificato in via Giardini. Ad essere oggetto delle mire dei ladri è stato un negozio di detersivi, Proshop. Qui i ladri, dopo aver forzato l’ingresso, si sono impossessati di profumi e contanti presenti in cassa. È probabile che ad agire sia stata la stessa banda che, nel giro di pochi minuti, abbia raggiunto da via Veneto l’altro esercizio commerciale.

Su entrambi i furti indagano i Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Matteo Alborghetti. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno delle due attività prese d’assalto dai balordi.

Altri episodi

Poco prima di Pasqua altri raid sono stati messi a segno nella Terza Città della Campania. Lo scorso 3 aprile sono stati ben tre gli episodi registrati in una sola notte: svaligiati un supermercato Conad, in via Francesco d’Assisi, e un centro estetico specializzato nella epilazione laser permanente sul Corso Campano; poi una serie di garage danneggiati in un parco privato in via Galileo Ferraris.