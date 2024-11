Scippato del borsello in pieno giorno. È successo ieri, 1 novembre, alle 13 e 30 all’incrocio di via Fratelli Maristi a Giugliano. Ad agire due banditi con casco integrale a bordo di uno scooter.

Giugliano, ancora allarme criminalità: ragazzo scippato in pieno giorno da due rapinatori

Come apprende Teleclubitalia, la vittima è stata avvicinata da due criminali all’ora di pranzo. I due hanno portato via un borsello per poi scappare imboccando via Allende contromano per guadagnarsi una via di fuga.

Ad assistere alla scena, consumata in pieno giorno, diversi passanti. Alcuni negozianti, spaventati dal raid, si sono chiusi all’interno dei loro locali commerciali. Non è la prima volta che la zona di via Fratelli Maristi diventa teatro di rapine e furti. Solo poche settimane fa due banditi hanno messo a segno un colpo in via Magellano all’esterno del Postamat ai danni di un giovane lavoratore che aveva appena effettuato un prelievo.