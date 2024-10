Aveva appena prelevato l’intero importo del suo stipendio allo sportello Postamat di via Magellano quando due banditi a volto coperto lo hanno immobilizzato portandogli via tutti i contanti e l’orecchino che aveva con lui. È la dinamica dell’ennesima rapina consumata a Giugliano nella serata di ieri, 15 ottobre.

Giugliano, rapinato all’esterno dell’ufficio Postale: banditi via con 800 euro

La vittima è un ragazzo di circa 20 anni che verso le 21, dopo le operazioni di prelievo, mentre si stava avvicinando alla sua macchina parcheggiata, è stato intercettato da due uomini a volto coperto, probabilmente appostati nei pressi dell’ufficio postale per selezionare la vittima da colpire. Il giovane, dopo aver prelevato un’ingente somma contante, è stato bloccato dalla coppia di rapinatori, uno dei quali gli ha puntato un coltello sul costato minacciando di fargli del male.

Nonostante i tentativi di salire e fuggire a bordo della propria auto, la vittima è stata spogliata del danaro contante (complessivamente 800 euro) e poi dell’orecchino che indossava. A quel punto i malviventi sono andati via e hanno fatto perdere le proprie tracce. Si tratta del secondo raid criminale nel giro di pochi giorni: domenica scorsa una passante, sempre di sera, sarebbe stata scippata della borsa mentre passeggiava in via Giuseppe di Vittorio (per poi ritrovarla a poche decine di metri di distanza perché priva di oggetti di valore).