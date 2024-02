Non si placa l’emergenza criminalità a Giugliano. Dalla fascia costiera l’allarme si estende anche al centro. Questa notte quattro malviventi hanno preso di mira la tabaccheria Aprovitola di corso Campano.

Giugliano, allarme furti anche in centro: tentato assalto alla tabaccheria Aprovitola

Poco prima delle tre, un gruppo di ladri con il volto incappucciato ha tentato di penetrare all’interno dell’attività commerciale. In tre sono scesi dall’auto mentre un complice è rimasto alla guida: i criminali si sono avvicinati alla saracinesca, probabilmente forzandola con un piede di porco, hanno temporeggiato per un paio di minuti, ma poi sono andati via a mani vuote. A mostrare la scena le immagini di videosorveglianza installate all’esterno del negozio.

Si tratta dell’ennesimo, tentato raid ai danni di bar e tabaccherie. In fascia costiera, l’altra notte, a Lago Patria, due malviventi hanno preso di mira il lounge bar “Explosion”, portando via il registratore di cassa, mentre due settimane fa è toccato al “One Day”. L’allarme riguarda anche villette e abitazioni private, oggetto di raid notturni da parte di topi d’appartamento.