Afragola, atti osceni davanti al centro commerciale: coppia denunciata dalla Polizia Locale

Atti osceni in luogo pubblico nello spazio antistante il centro commerciale di arredamento, a pochi passi dal cimitero comunale ad Afragola. Gli agenti della Polizia Locale hanno denunciato due cittadini di sesso maschile, colti in flagranza mentre compivano atti contrari alla pubblica decenza.

Segnalazioni e controlli nell’area parcheggio

L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni relative alla presenza, in pieno giorno, di uomini che si appartavano in un’area munita di sbarra nei pressi del parcheggio del noto store di arredamento. Un luogo particolarmente frequentato da famiglie, donne e bambini. A seguito delle segnalazioni, il Dirigente Comandante, Colonnello Antonio Piricelli, ha disposto un’attività mirata di monitoraggio e controllo del territorio, con agenti in borghese appostati nella zona indicata.

Scoperto un punto di incontri

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, lo spiazzo antistante il centro commerciale si sarebbe trasformato in un luogo di incontri tra uomini che, dopo sguardi e segnali d’intesa, si appartavano dietro alcune piante poste a confine con l’autostrada, in un’area pubblica e facilmente visibile. Durante le operazioni di controllo, due uomini sono stati fermati e colti in flagranza mentre compivano atti osceni in luogo pubblico.

Denuncia all’Autorità Giudiziaria

Al termine delle verifiche, i due cittadini sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza. L’area continuerà ad essere oggetto di controlli per garantire sicurezza e rispetto del decoro urbano.