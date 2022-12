Giugliano. Al via in questi minuti l’aperitivo di fine anno nel centro storico di Giugliano. Piazza Gramsci e piazza Matteotti saranno i punti centrali dell’appuntamento per il quale è prevista la partecipazione di centinaia e centinaia di giovani e non solo provenienti da tutta la provincia di Napoli. Previsti in pedana ospiti illustri come Luigi Benvenuto Live e Rosario Dr Dj in piazza Matteotti e la voce di Miriam Rigione in piazza Gramsci, si brinda infatti a ritmo di musica, i deejay che suoneranno dai palchi installati nelle piazze scandiranno il tempo di queste ultime ore dell’anno nella terza città della Campania.