Giugliano, al via il cantiere per la nuova piazzetta di San Pio X: “Un dono per la comunità”

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell’area antistante la Chiesa di San Pio X a Giugliano. Una nuova piazzetta che arriverà a breve tra via Innamorati e via Vastarella. Lì dove c’era un terreno privato circondato da un muro, nei prossimi mesi sorgerà uno spazio pubblico con aiuole e panchine.

“Dietro l’avvio di questo cantiere c’è un percorso lungo molti anni – ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici, Alfonso Sequino – In circa 120 giorni però, questo spazio da area inutilizzata diventerà un luogo vivo e pulsante, una vero e proprio centro di aggregazione e di incontro”, ha aggiunto l’esponente della giunta D’Alterio. “Un dono per la nostra comunità” l’ha invece definito don Francesco Riccio, parroco di San Pio X che ha seguito il lungo iter che ha portato ora all’avvio del cantiere.