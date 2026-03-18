Sopralluogo nella piazza accanto alla Parrocchia di San Pio X: pronta tra due mesi

Sopralluogo questa mattina a Giugliano: il sindaco Diego D’Alterio e l’assessore ai Lavori Pubblici Alfonso Sequino hanno visitato il cantiere della nuova piazza accanto alla Parrocchia di San Pio X.
Un progetto atteso da tempo dai residenti e che, secondo il cronoprogramma, sarà completato entro due mesi, pronto per essere restituito alla città.
La nuova piazza prevede un’area verde, una fontana, una rampa per l’accesso ai disabili e due posti auto destinati agli eventi della parrocchia.
Un intervento moderno pensato per offrire uno spazio di incontro, capace di dare respiro e nuovi servizi al quartiere.