Giugliano. Prodotti della terra seminati, coltivati dagli alunni e messi in vendita con un grazioso bistrot all’aperto. Un’iniziativa realizzata dal Quinto Circolo di Giugliano, sotto la direzione della dirigente Sabrina Zinno, ed in collaborazione con l‘Associazione Set Me Free.

La kermesse si svolge nell’ambito del progetto Scuola Viva e ha come obiettivo sensibilizzare i piccoli delle scuole e la cittadinanza tutta a valorizzare la terra e i suoi frutti, soprattutto in un territorio a forte vocazione agricola come l’area a nord di Napoli.

Il 23 febbraio 2022 alle 15,30 avrà luogo presso il plesso di via Pigna la manifestazione finale dal titolo Il Mercatino – Vendita dei prodotti coltivati al Quinto Circolo.

COMUNICATO STAMPA