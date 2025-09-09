Logoteleclubitalia

Giugliano. Aggressione razzista a 27enne senegalese: “Picchiato da 5 persone con tirapugni. Ho paura”

E’ ancora scosso e impaurito Omar, 27enne senegalese che lo scorso 17 agosto è stato aggredito a Giugliano all’alba in via Casacelle. Almeno 5 persone, intorno alle 5.40 del mattino, si sono avvicinate a Omar a bordo di un’auto e prima con un tirapugni e poi con calci, schiaffi lo hanno pesantemente aggredito. In pochi secondi la vittima è caduta a terra e si è ritrovato accerchiato dalla gang. Ferito e sanguinante ha provato a scappare ma non ci è riuscito. Uno della banda gli ha così sferrato un cazzotto con il tirapugni in testa provocandogli una ferita ancora oggi ben visibile oltre che una al labbro.

Omar non è il suo vero nome ma un nome di fantasia in quanto preferisce non mostrare il suo volto per paura di ritorsioni. Il caso è stato denunciato ai carabinieri.   Ma la sua non è la prima aggressione che avviene nella zona nei confronti di extracomunitari che all’alba si recano a lavoro nei campi. Ci sarebbe una banda che agisce proprio con queste modalità, compiendo aggressioni a sfondo razziale. Al punto che alcuni amici del 27enne hanno già lasciato Giugliano.  

