A un gruppo di architetti giuglianesi l’importante premio “BIG SEE Interior Design Award 2024”. Lo studio associato “pianozeroarchitetti”, da tempo impegnato sul territorio nel campo del design ha ricevuto il prestigioso riconoscimento oggi, 15 maggio, a Luviana, in Slovenia. Soddisfazione immensa per i professionisti Raffaele Grasso, Pasquale Cesaro e Angelo Lista.

I BIG SEE Awards in architettura e interior design sono assegnati ogni anno assegnati nell’ambito del BIG Architecture Ljubljana Festival. Si tratta di uno degli eventi internazionali più importanti del settore, che raduna professionisti e appassionati di tutto il mondo per celebrare l’innovazione e l’eccellenza nel mondo del design e dell’architettura.