Giugliano, agenti della Municipale aggrediti da uomo senza patente e senza assicurazione: denunciato dopo fuga

Aggressione ai danni degli agenti della Municipale di Giugliano. L’uomo si è dato poi alla fuga. Girava senza patente dal 2011 e senza copertura assicurativa. Identificato dopo indagini flash, è stato denunciato e il veicolo posto sotto sequestro.

Giugliano, agenti della Municipale aggrediti da uomo con patente ritirata e senza assicurazione: denunciato dopo fuga

A raccontare la vicenda è il sindaco Nicola Pirozzi attraverso un post apparso sui social. “I nostri agenti della polizia municipale sono stati aggrediti da un incivile che oltre ad utilizzare un’auto priva di copertura assicurativa e revisione, non aveva neanche la patente. Gli era stata tolta nel lontano 2011 – spiega il primo cittadino -. In pratica da 13 anni guidava indisturbato senza patente. Ed invece di essere remissivo e pentito per quello che aveva fatto, ha aggredito i nostri agenti e si è dato alla fuga”.

La svolta è arrivata in poche ore: “Per fortuna grazie alle indagini coordinate dal Comandante della polizia municipale Ten. Col. dr. Luigi De Simone, è stato identificato, denunciato e il veicolo definitivamente posto sotto sequestro con un verbale di 6 mila euro. Continueremo su questa strada. Questi incivili prepotenti non devono farla franca. La mia vicinanza agli agenti aggrediti e un ringraziamento a tutti coloro che per strada lavorano per garantire la nostra sicurezza”.