Investe un agente della Polizia Municipale di Giugliano e poi si dà alla fuga. Sette giorni di prognosi per un vigile che, ieri sera, è stato travolto in pieno da un motorino su cui viaggiava un giovane di 17 anni, tra l’altro, senza patente. L’incidente è avvenuto in Corso Campano, di fronte al Municipio, intorno alle 19.

Giugliano, agente intima l’alt a 17enne in scooter: lui non si ferma e lo investe

Secondo una prima ricostruzione, l’agente – impegnato in un servizio di controllo al fine di contrastare lo scarso utilizzo del casco obbligatorio per i motociclisti – ha intimato l’alt all’adolescente, alla guida del mezzo a due ruote, ma questi anziché fermarsi, lo ha investito. Trasportato d’urgenza all’ospedale “San Giuliano”, il vigile è stato preso in cura dal personale medico-sanitario che lo ha sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. La vittima è stata poi dimessa dal nosocomio giuglianese con una prognosi giudicata guaribile in 7 giorni.

A seguito di indagini della Polizia Municipale, il 17enne è stato individuato e denunciato per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Elevata anche una sanzione amministrativa di 6mila euro perché il giovane non ha mai conseguito la patente e notificato un fermo amministrativo della durata di 60 giorni.