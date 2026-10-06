Scorre sangue a Giugliano, a nord di Napoli. Pochi minuti fa, nel pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, nella casa famiglia “Marcellino Champagnat” di via Frezza, ci sarebbe stata una violenta lite tra minori. Ad avere la peggio sono stati due giovani, accoltellati da un quindicenne italiano. Uno dei due feriti, più grave, è stato condotto in ospedale, mentre l’altro è stato medicato sul posto.

Giugliano, accoltellamento tra minori in una casa famiglia: due feriti

Sul luogo sono accorsi i Carabinieri, per i rilievi del caso e per chiarire le dinamiche della vicenda, e i soccorsi del 118. Da quanto si apprende, a scatenare lo scontro tra i giovani ospiti della struttura giuglianese motivi futili. Inoltre, il minore che ha inferto i colpi con un coltello da cucina, sarebbe scappato via. Si attendono sviluppi.

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