Giugliano, accoltella fidanzata alla schiena dopo lite sull’Asse Mediano: donna operata d’urgenza

Poteva trasformarsi nell’ennesimo femminicidio l’accoltellamento consumato in una piazzola di sosta sull’Asse Mediano ai danni di una donna, nel territorio di Giugliano. Un uomo 33enne, originario di Pozzuoli, avrebbe ferito gravemente la compagna al culmine di un’accesa discussione scoppiata all’interno dell’auto. A riportare la notizia è Il Mattino.

Giugliano, accoltella fidanzata alla schiena dopo lite sull’Asse Mediano

Secondo una prima ricostruzione, la donna, nel tentativo di allontanarsi dal veicolo per mettersi in salvo, è stata raggiunta da diversi fendenti inferti con un’arma da taglio che l’hanno raggiunta alle gambe e alla schiena. L’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato: la vittima è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, dove i medici hanno eseguito un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione si è conclusa positivamente e la donna è attualmente viva, ma resta sotto stretto monitoraggio medico per le complicazioni del periodo post-operatorio.

Ferito anche l’uomo: dimesso e arrestato

Anche l’aggressore è stato condotto presso una struttura ospedaliera, ad Aversa, con il supporto della polizia e del personale sanitario. L’uomo presentava una ferita al torace e una alla mano, ritenute compatibili con lesioni auto-procurate. Entrambe sono state medicate con punti di sutura e non hanno comportato conseguenze gravi. Il 33enne è stato poi dimesso e arrestato per essere condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di tentato femminicidio.