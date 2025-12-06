Questa sera a Piazza Annunziata è stato acceso l’albero di Natale, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti natalizi in città.

Giugliano, accensione dell’albero di Natale in Piazza Annunziata: al via le festività

Il sindaco ha sottolineato l’impegno profuso dall’amministrazione e ha lanciato un appello ai cittadini: «Vivete la città».

Tante persone si sono radunate in piazza per assistere all’accensione delle luci, creando un’atmosfera di festa e comunità.

L’iniziativa segna l’inizio di un cartellone ricco di eventi dedicati a grandi e piccini, tra musica, spettacoli e momenti di intrattenimento. Un’occasione speciale per vivere la città e respirare lo spirito natalizio.

Il reel