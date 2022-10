Giugliano 9 Oro al 10eLotto: vinti oltre 50mila euro

Una Campania fortunata quella che si vede vincitrice di 59mila euro comprensivi centrati al lotto in provincia di Napoli.

Vinti 59mila euro a Giugliano

Il 10eLotto premia la Campania o meglio la provincia di Napoli. Come riporta Agripronews, si festeggia a Giugliano in Campania con un 9 Oro. Un fortunato giocatore ha vinto un premio da 59mila euro, mentre a Caivano è stato indovinato un 3 da 9mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

A settembre vincita milionaria a Giugliano

Nel settembre scorso a Giugliano sono stati vinti ben 1 milione di euro. Il giocatore fortunato riuscì a centrare un 10 al gioco del 10 e lotto.