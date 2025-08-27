Si schianta con l’auto contro un muro e si rifiuta di sottoporsi all’alcol test. Nella serata di ieri gli agenti del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Giugliano in Campania guidati dal comandante Luigi De Simone sono intervenuti in via San Nullo, a Licola, per un incidente che ha visto coinvolta un’utilitaria con targa polacca, intestata a una società, e condotta da un 47enne del posto.

Giugliano, 47enne si schianta contro un muro: rifiuta l’alcol test e scappa

L’uomo, dopo aver invaso la corsia opposta di marcia, ha perso il controllo del veicolo finendo contro il muro perimetrale di un’attività commerciale. L’impatto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore dell’auto, resa inutilizzabile, e alla struttura in cemento. Sul posto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del conducente. Invitato a sottoporsi al test alcolemico, l’uomo ha rifiutato categoricamente nonostante fosse presente anche personale del 118, e si è allontanato in maniera autonoma. L’auto è stata quindi rimossa e affidata al custode giudiziario.

Il 47enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari. Gli è stata immediatamente ritirata la patente, inviata alla Prefettura di Napoli per la sospensione che, in caso di condanna, potrà variare da sei mesi a due anni, con possibilità di raddoppio in casi particolari. Prevista anche la decurtazione di dieci punti dalla patente e l’obbligo di sottoporsi a visite presso una commissione medica per verificare l’idoneità psicofisica alla guida. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti né coinvolto altri utenti della strada.