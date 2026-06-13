Rapine tra Giugliano e Milano, 47enne dovrà scontare oltre 7 anni di carcere

I Carabinieri della Stazione di Aversa hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un 47enne originario della provincia di Napoli, già detenuto presso la Casa di Reclusione di Aversa.

L’uomo dovrà scontare una pena residua complessiva di 7 anni e 4 mesi di reclusione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria attraverso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

Le condanne per rapina tra Lombardia e Campania

Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, la pena deriva dalla riunificazione di diverse condanne definitive riportate dal 47enne per il reato di rapina.

Gli episodi contestati sarebbero stati commessi tra il 2010 e il 2024 nei territori di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, e di Giugliano, nel napoletano.

L’attività di ricostruzione delle pene ha consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere il titolo esecutivo che determina l’espiazione della pena residua ancora da scontare.

Notifica del provvedimento nel carcere di Aversa

L’uomo si trovava già ristretto presso la Casa di Reclusione di Aversa quando i militari dell’Arma hanno proceduto alla notifica del provvedimento direttamente all’interno dell’istituto penitenziario. L’intervento ha consentito di dare immediata esecuzione alle disposizioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali.