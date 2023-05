Mancano poche ore al passaggio del Giro d’Italia 2023 a Napoli. Stamattina si svolgerà, infatti, la sesta tappa della Corsa Rosa. Un percorso lungo 162 chilometri, che toccherà Napoli e la sua provincia – soprattutto l’Area Vesuviana – ma anche la provincia di Salerno, in particolare modo la meravigliosa Costiera Amalfitana.

Giro d’Italia 2023 a Napoli: a che ora parte e dove passa

La sesta tappa del Giro d’Italia prenderà il via dallo Start Village posto in piazza del Plebiscito. La partenza è prevista per le ore 12.55, mentre l’arrivo sul Lungomare è previsto per le 17.26.

Di seguito il percorso della sesta tappa della Corsa Rosa 2023:

Start Village (piazza Plebiscito): 12.55

Pollena Trocchia: 13.24

Sant’Anastasia: 13.26

Somma Vesuviana: 13.32

Ottaviano: 13.39

San Giuseppe Vesuviano: 13.42

Boscoreale: 13.51

Pompei: 13.55

Scafati (Salerno): 13.59

Sant’Antonio Abate (Napoli): 14.04

I corridori lasceranno la provincia di Napoli per entrare in quella di Salerno, fino a raggiunge la Costiera Amalfitana.

Angri: 14.11

Valico di Chiunzi: 14.40

Tramonti: 14.44

Colle San Pietro: 14.53

Ravello: 15.01

Strada Statale Costiera Amalfitana: 15.08

Atrani: 15.09

Amalfi: 15.09

Gallerie: 15.18

Furore: 15.19

Gallerie: 15.20

Praiano: 15.24

Positano: 15.25

Percorso al ritorno

Dopo aver percorso la Costiera Amalfitana, la carovana rosa farà ritorno nella provincia di Napoli per poi raggiungere il punto di arrivo in via Caracciolo.