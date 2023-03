Un gruppo composto da 30 persone si sarebbe scagliato contro la ragazzina di 14 anni pestata a San Giorgio a Cremano. A fornire un racconto da brividi sull’aggressione che è costata alla giovanissima un ricovero all’ospedale Santobono di Napoli è stata una residente della zona testimone della scena.

San Giorgio a Cremano, in 30 contro una ragazzina di 14 anni: calci, pugni e “strascino”

La vittima, in circostanze ancora poco chiare, ma presumibilmente per un ragazzino conteso con un’altra coetanea, è stata accerchiata e pestata da un gruppo inferocito guidato da una 11enne. “Un’ora fa mio marito è sceso per portare il cane – scrive la residente sui social – un’ora e non tornava, preoccupata scendo e questo è quello che trovo: capelli di una ragazzina aggredita da più di 30 persone, presa a calci, pugni, mio marito l’unico ad intervenire“. A corredo del post la donna, pubblica delle fotografie in cui si vedono ciocche di capelli strappate e una che mostra un tratto di via Formisano, la stessa strada segnalata ai carabinieri per la rissa.

Quando però i militari sono intervenuti sul posto, non c’era più nessuno. E’ stato l’intervento provvidenziale dell’uomo del posto ad evitare che la giovanissima venisse ulteriormente pestata dal banco. Il giorno dopo, nel tardo pomeriggio, la 14enne sarebbe stata trasportata all’ospedale Santobono di Napoli. Il referto parla di “tumefazione galea con alopecia in regione parieto occipitale mediana-contusione colonna vertebrale con dolore palpazione c6-c7”, ovvero: le avevano strappato i capelli e aveva contusioni alla base del collo e alla testa.

Giovane conteso

Sul ferimento, che sarebbe avvenuto nel corso dello stesso pestaggio segnalato il giorno prima a San Giorgio, indagano i carabinieri della Compagnia Vomero. Dalle prime ricostruzione, è emerso che la 14enne sarebbe stata pestata da una 11enne spalleggiata da un gruppo nutrito di amiche. Il motivo, così come emerge da alcune conversazioni Whatsapp, sarebbe un ragazzino conteso di 12 anni.