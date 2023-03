E’ giunta al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono con ferite alla testa e capelli strappati da un’intera regione cranica. Sono queste le condizioni in cui si è presentata nel tardo pomeriggio di ieri una ragazzina di 14 anni vittima della violenza del branco.

Napoli, corsa all’ospedale: ragazzina senza più capelli e con ferite alla testa

La giovanissima è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. I medici l’hanno medicata, recita il referto, per “tumefazione galea con alopecia in regione parieto occipitale mediana-contusione colonna vertebrale con dolore palpazione c6-c7”. In sintesi: la 14enne presentava ferite alla testa e perdita di capelli dietro la nuca, presumibilmente dovuti a un trascinamento di cui la minore è rimasta vittima (il cosiddetto “strascino”).

Le indagini

I carabinieri della compagnia Vomero che indagano sulla vicenda non escludono che possa essere coinvolta in una lite avvenuta proprio ieri nel comune di San Giorgio a Cremano. La sera prima, infatti, i militari del comune vesuviano sono intervenuti a viale Formisano nei pressi di un bar per un’aggressione. La segnalazione parlava di diversi ragazzi e ragazze. Sul posto, però, non c’era più nessuno. I militari sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e risalire all’identità delle persone coinvolte. Tra le vittime dell’aggressione potrebbe esserci proprio la 14enne giunta al Santobono.