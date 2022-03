Giovanni Vernia è un comico, attore, ingegnere, conduttore radiofonico, regista e dj producer italiano. È noto soprattutto per l’interpretazione del personaggio comico Jonny Groove, comparso per la prima volta a Zelig, e protagonista anche al cinema in un film diretto dallo stesso Vernia, Ti stimo fratello. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Giovanni Vernia: chi è, età

Giovanni Vernia è nato il 23 agosto del 1973 a Genova, sotto il segno della Vergine. Ha 48 anni ed è alto 189 cm. Laureato in ingegneria elettronica, per anni ha lavorato per alcune multinazionali americane.

Giovanni Vernia: film, spettacoli, teatro, Zelig

Giovanni Vernia ha conquistato il grande pubblico con battute ed esilaranti parodie a Zelig: tra le sue imitazioni più note, ci sono quelle di Fabrizio Corona, Mika, Jovanotti e Gianluca Vacchi. Qui, introduce il personaggio di Jhonny Groove, un ragazzo ingenuo e stralunato che è innamorato follemente della discoteca.

Nel 2008, è entrato nel cast della trasmissione Zelig Off, consacrando così la sua fama. Successivamente, nel 2018, ha preso parte a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti e nel 2019 è giurato a Sanremo Young.

Nel 2021, è tra i conduttori del Primafestival in occasione del Festival di Sanremo, format che introduce alla serata vera e propria. Contemporaneamente a questo, conduce un programma pomeridiano radiofonico per l’emittente Rds.

Quando, nel novembre del 2021, Zelig torna in televisione ancora con Bisio e la Incontrada, anche Giovanni Vernia fa parte del cast delle nuove puntate.

E’ apparso anche nelle sale cinematografiche in due film: Ti stimo fratello, nel 2012, e Mai Stati Uniti, nel 2013.

Giovanni Vernia: moglie, vita privata

In merito alla sua vita privata, Giovanni è sposato con Marika Sacco. La coppia ha due figlie: Matilde e Giulia Louis. L’attore ha perso la sua mamma quando aveva 17 anni, confidando in un’intervista ai microfoni di Famiglia Cristiana, che nella sua esistenza è stato fondamentale il ruolo dei nonni: “Per fortuna i miei figli hanno quelli materni che sono fantastici. Abitano vicino a noi e sono come dei secondi genitori“.

Giovanni Vernia: Instagram

Su Instagram, Giovanni è seguito da circa 187mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.