Non solo fischi e poltrone abbandonate in fretta al Festival di Sanremo alla lettura della classifica della quarta serata dedicata ai duetti. Della vittoria di Geolier se ne è discusso tanto anche in conferenza stampa, dove si è registrato un momento di tensione.

Giornalista attacca Geolier: “Non senti di aver rubato la vittoria?”. “Io non rubo niente”

Una giornalista ha rivolto al rapper di Secondigliano una domanda provocatoria, chiedendogli se non si sentisse in qualche modo colpevole di aver “rubato” la vittoria ad Angelina Mango che ieri sera ha portato sul palco “La rondine”, canzone scritta e interpreta da suo padre Pino Mango, emoziando l’Ariston e il pubblico da casa.

Geolier, visibilmente in imbarazzo per la domanda, ha risposto così alla giornalista: “Mi sento a disagio per questa domanda, non mi sento di aver rubato nulla. ‘Rubare’ è una brutta parola”.

L’applauso in sala stampa

In sala è partito un lungo applauso, seguito da un racconto molto profondo dell’artista napoletano. Geolier ha infatti parlato del suo passato e delle sue origini nel rione Gescal, ma anche di quanto la musica lo abbia salvato. Ha poi espresso parole di apprezzamento nei confronti degli altri Big durante la serata delle Cover e, come da lui raccontato, anche la sua mamma si è emozionata nell’ascoltare la performance da brividi della figlia di Mango. C’è adesso molta attesa per la serata finale del Festival di Sanremo, in cui si decreterà finalmente il vincitore.