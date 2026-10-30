Casandrino, amianto abbandonato in Via Cilea: rifiuti rimossi

È stato immediatamente bonificato e rimosso l’amianto illegalmente abbandonato in Via Cilea, grazie all’intervento congiunto dell’amministrazione comunale, dell’assessore, del Comandante della Polizia Municipale Andrea D’Ambrosio e del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Vincenzo Guadagno.

Vomero, ricorrenza defunti: rimosso amianto abbandonato in Via Cilea

L’intervento è stato portato a termine in tempi rapidi, con l’obiettivo di tutelare la salute e l’incolumità pubblica, soprattutto in vista delle imminenti festività dedicate alla commemorazione dei defunti. La tempestiva rimozione del materiale contenente amianto ha consentito di mettere in sicurezza l’area prima della ricorrenza, considerando anche la vicinanza del sito al cimitero comunale e il conseguente aumento dell’afflusso di cittadini e visitatori.

Resta alta l’attenzione sul fronte delle indagini, tuttora in corso da parte della Polizia Municipale, finalizzate all’identificazione del responsabile dello sversamento illecito. Le attività investigative sono in fase avanzata e prossime alla conclusione. L’obiettivo è individuare l’autore.

L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra i diversi uffici comunali e dell’azione coordinata sul territorio, sia per contrastare gli illeciti ambientali sia per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini.