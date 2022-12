L’Aeronautica militare aprirà un inchiesta di sicurezza in merito all’episodio del caccia Eurofighter del 37mo Stormo di Trapani precipitato martedì pomeriggio. A perdere la vita il pilota Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta. Il corpo è stato recuperato solo nella tarda serata di ieri, nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala.

Giallo nei cieli, pilota casertano precipita con l’Eurofighter: morto a 33 anni

Altruda stava rientrando alla basa da una missione di addestramento quando, per motivi da accertare, prima di avviarsi all’atterraggio, è precipitato al suolo. L’impatto, dal quale non risultano danni ad altre persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa due miglia a sudest della base aerea siciliana.

Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Luca Goretti, a nome dell’intera Forza armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. Il 33enne, originario di Caserta, era entrato in Aeronautica militare con il corso regolare Ibis 5/o dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli nel 2007.