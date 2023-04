Si tinge di giallo il ritrovamento del corpo di Angelo Gliottone, 76 anni, funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze oggi in pensione. Il cadavere è stato rinvenuto in un fondo agricolo di Casareale-Cipriani, una località periferica di Teano, in provincia di Caserta.

Teano, trovato il corpo senza vita di un funzionario di Stato

A lanciare l’allarme è stata una telefonata del 112 da parte di un ricercatore di asparagi, a seguito della quale sono intervenuti i carabinieri di Capua. I militari hanno trovato il cadavere a terra, senza segni evidenti di lesioni o violenza. La prima ipotesi è quella di una morte naturale, ma non si escludono altre piste.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Angelo Gliottone aveva l’abitudine di passeggiare lungo le strade che costeggiano i campi. Probabilmente stava percorrendo l’arteria stradale per godere di una bella giornata di sole quando sarebbe accaduto qualcosa. Forse un investimento automobilistico, forse un malore.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere vuole vederci chiaro e ha disposto l’esame autoptico per ricostruire le cause del decesso. Per adesso il cadavere si trova sotto sequestro nel reparto di Medicina Legale di Caserta a disposizione dei magistrati. Il ritrovamento del corpo del 76enne è avvenuto ieri, giovedì 20 aprile, dopo tre giorni dalla sua scomparsa.