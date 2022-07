Si chiamava Silvia Sabato e aveva 25 anni la ragazza lucana ritrovata senza vita nella sua abitazione nel cuore del centro storico.

Ritrovata senza vita in casa, Silvia Sabato aveva 25 anni

La giovane studentessa, originaria di Bella (comune in provincia di Potenza), era in città per studiare. A ritrovare il suo corpo i Carabinieri della locale Compagnia dopo l’allarme lanciato da alcune colleghe che non riuscivano a rintracciarla. Tuttavia, l’intervento tempestivo del 118 è valso a poco: i sanitari, arrivati in casa, hanno potuto solo constatarne il decesso. Ignote al momento le cause. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di indagine e ha disposto l’esame autoptico per ricostruire i motivi della tragedia. L’ipotesi più probabile è quella di un malore fatale. La ragazza era iscritta dal 2017 all’Università L’Orientale di Napoli, triennale di Archeologia.

La notizia è presto arrivata anche nella comunità di San Cataldo, la frazione di Bella di cui la giovane era originaria, scatenando frasi e commenti di cordoglio. “Nella giornata di ieri una terribile notizia ha colpito, ancora una volta, la nostra comunità – ha scritto sui social il sindaco Leonardo Sabato – Dolore e sgomento per la morte di un’altra giovane vita strappata alla famiglia, ai parenti e agli amici. La morte è sempre un mistero, ma quando essa colpisce una giovane ragazza si perde ogni equilibrio. Per ora non ci resta che il silenzio e stringerci al dolore della famiglia. Riposa in pace Silvia”.