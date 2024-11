Si tinge di giallo a Napoli il ritrovamento senza vita di Salvatore Cannova, un 50enne del centro storico sparito l’8 novembre scorso e poi rinvenuto senza vita in via delle Repubbliche Marinare con evidenti segni di violenza sul volto.

Giallo a Napoli, Salvatore sparito e ritrovato dopo poche ore con segni di violenza

I familiari di Salvatore si sono rivolti all’associazione “Penelope”, che si sta adoperando per fare piena luce sulla vicenda: “L’associazione Penelope è accanto alla famiglia di Salvatore Cannova per fare chiarezza su quanto gli è accaduto. Chiunque abbia informazioni a riguardo ci può contattare, anche in anonimo”, scrive l’associazione.

Sulla morte del 50enne ha avviato le sue indagini anche la Polizia di Stato, che sta provando a ricostruire le ultime ore di vita della vittima e capire se possa essersi trattato di omicidio, presumibilmente avvenuto al culmine di una lite. Informazioni importanti potranno emergere dai risultati dell’autopsia.

Il giallo prende il via lo scorso 8 novembre, quando Salvatore Cannova si allontanò insieme al suo cane dal basso in cui viveva in zona San Domenico Maggiore. Poco dopo, presso l’abitazione, fece ritorno solo il cane. La famiglia, allarmata dalla scomparsa, si era rivolta alle autorità e anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” si era occupata della vicenda; è stato proprio il programma Rai, attraverso i suoi social, a dare notizia della morte del 50enne. Nella notte tra l”8 e il 9 novembre, il macabro epilogo a San Giovanni a Teduccio: il rinvenimento del corpo da parte dei passanti e l’identificazione della Polizia. Sul viso del 50enne evidenti i segni di una violenza. Le ipotesi sono due: omicidio oppure un incidente.