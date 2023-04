E’ una vicenda piena di punti oscuri la morte di Fabio Fischetti, un ragazzo di appena 19 anni trovato senza vita, con un colpo di pistola al torace, in via Viggiano, zona industriale di Caivano.

Caivano, 19enne morto con un colpo di pistola al torace: si indaga

Il macabro ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 25 aprile. Era all’interno di una Fiat Panda. Ad alimentare i dubbi Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore, che si sono attivati subito dopo una segnalazione, e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del giovane.

Molti i dubbi su quello che, in apparenza, è un gesto estremo. Fabio Fischetti non aveva precedenti, era molto legato alla mamma di Antonio Natale, il ragazzo ucciso nell’ottobre del 2021 per questioni di droga e soldi. Come si è procurato l’arma? Perché si sarebbe tolto la vita? Ci sono altre ipotesi? Il pm ha disposto il sequestro della salma. Nella zona sono presenti telecamere di videosorveglianza che aiuteranno nella ricostruzione dell’accaduto.

Lutto a Caivano

Sul luogo della tragedia, nella serata di ieri, sono accorsi molti amici. Da tutti è ricordato come un ragazzo solare e apparentemente sereno e di compagnia. C’è chi parla di una delusione sentimentale.

Sul posto, pochi minuti dopo, è giunto anche padre Maurizio Patriciello, colpito per quanto accaduto nella sua comunità e portare una parola di conforto ai familiari. “Una morte tragica, devastante, inaspettata. Siamo senza parole – ha scritto Don Maurizio su Facebook -. Il Signore ti abbia in gloria, Fabio. Ancora una bara bianca nel nostro martoriato quartiere, nella nostra povera parrocchia. Signore, benedici i nostri giovani”.