Il bouquet di fiori tra le mani sollevato verso il cielo e la dedica per un fan che non c’è più: “È per Daniele”. Sul palco dell’Ariston, poco dopo l’esibizione, Geolier ha omaggiato Daniele Caprio, 17anni di Arzano, stroncato da un tumore contro il quale combatteva da tempo. La sua battaglia, raccontata attraverso i social, aveva commosso il rapper di Secondigliano e Rocco Hunt.

Geolier dedica i fiori a Daniele, il 17enne di Arzano stroncato da tumore

A Geolier, nel corso di una videochiamata gli aveva detto: “Mi stai insegnando una cosa, sei la vita mia”. Di lui, però, non se ne è dimenticato e sul palco più importante di Italia ha voluto rendergli omaggio e salutarlo, a modo suo, davanti a una platea di oltre dieci milioni di persone.

Vince la seconda serata di Sanremo

La serata di ieri, la seconda di Sanremo, è stata anche un momento di gioia per Geolier che si è posizionato in vetta alla classifica “Top 5”. È lui il vincitore dell’esibizione dei primi quindici cantanti. A votarlo sono stati la giuria delle Radio e il pubblico con il Televoto.

Ad apprezzare il rapper di Secondigliano è proprio il pubblico, da Nord a Sud: il suo brano “I p’me, tu p’ te” in sole 24 ore ha registrato migliaia di ascolti sulle piattaforme di streaming musicale. Anche questa volta Emanuele Palumbo non ha deluso le aspettative dominando la scena con una presenza magnetica e un’energia inconfondibile.