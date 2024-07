Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma del flirt tra il rapper Geolier e Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide Frattesi. I due sono stati immortalati dai fotografi del settimanale “Chi” a Porto Cervo, scambiandosi un saluto affettuoso prima della partenza del cantante per il suo tour, che promette di essere un successo.

Le foto del flirt

Le immagini mostrano Geolier e Chiara mano nella mano, alla luce del sole, dopo un weekend trascorso cercando di evitare i paparazzi. Il settimanale racconta di un fine settimana all’insegna del divertimento nei locali più esclusivi, frequentando soprattutto le aree private con amici. Chiara, pur essendo una frequentatrice abituale della Costa Smeralda, è stata vista solo al calar del sole, aspettando di essere raggiunta dal rapper che, per depistare i fotografi, cambiava macchina ogni sera. Le foto, però, non mentono: i due si sono incontrati prima che Geolier partisse con il suo jet privato..

Geolier e la fine della storia con Valentina D’Agostino

Nel giugno scorso, Geolier aveva confermato la fine della sua relazione con la storica fidanzata Valeria D’Agostino, con cui era stato per quattro anni. Una separazione difficile, come lui stesso aveva dichiarato: “L’amore non finisce mai”, riferendosi alla sua ex, con cui ha condiviso momenti importanti sia nella vita privata che nella carriera. Anche Chiara Frattesi, dal suo canto, ha recentemente chiuso una storia con il calciatore della Juventus Weston McKennie, una relazione resa pubblica solo di recente tramite uno scatto sui social.