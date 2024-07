Secondo quanto riportato sui social, Geolier potrebbe aver già dimenticato la sua storica fidanzata Valeria D’Agostino. L’influencer Alessandro Rosica fa sapere che il rapper napoletano avrebbe iniziato una frequentazione con Chiara Frattesi, sorella del calciatore dell’Inter Davide Frattesi. Chiara, che ha recentemente chiuso una relazione con il giocatore della Juventus Weston McKennie, sarebbe stata vista con Geolier durante una vacanza in Sardegna.

Geolier volta pagina dopo Valeria: “Lui e Chiara inseparabili, insieme in vacanza in Sardegna”

L’influencer del gossip Alessandro Rosica ha condiviso su Instagram l’indiscrezione, affermando: “Sono giorni che i due sono inseparabili e lui le avrebbe pagato tutta la vacanza. Solo amicizia speciale o sta scattando la scintilla?!? Fonte ufficiale e vera al 100%”.

Nonostante non ci siano foto che confermino la loro vicinanza né dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati, Rosica suggerisce che una delle foto pubblicate da Chiara su Instagram potrebbe essere stata scattata nella stessa villa dove ha soggiornato Geolier. Attualmente, secondo i post sui social, Chiara sarebbe ancora in Sardegna, mentre Geolier è tornato a Napoli per festeggiare la comunione della nipote Alessia.

Chi è Chiara Frattesi

Chiara Frattesi, romana di 22 anni, lavora come modella, influencer e imprenditrice. Gestisce un’attività di affitta camere in società con il fratello Luca e conta oltre 250 mila followers su Instagram. È la sorella del calciatore Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, e fino a pochi mesi fa era fidanzata con Weston McKennie.