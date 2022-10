Quindici giorni in meno di riscaldamento e temperature più basse. Questo prevede il piano di riduzione dei consumi di gas firmato dal ministro della transizione ecologica Cingolani. Nuovi limiti e nuove regole con l’obiettivo di risparmiare gas in questo inverno alle porte.

Il provvedimento dice che gli impianti dovranno essere accesi un’ora in meno al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

Piano di riduzione dei consumi del gas

Nel caso in cui dovesse presentarsi un clima particolarmente rigido, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Le nuove regole non si applicano a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Intanto si lavora anche sul fronte tetto al prezzo del gas. La proposta al vaglio è quella di un corridoio, una banda di oscillazione per i prezzi del gas all’ingrosso (non al dettaglio), da applicarsi a tutte le transazioni all’ingrosso sul gas nell’Ue, non solo su quello importato dalla Russia e non solo su quello usato per la produzione di energia elettrica.