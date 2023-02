E’ stato stroncato da un malore improvviso Fausto Panaccione, insegnante 48enne originario di Galluccio, in provincia di Caserta. L’uomo era il nipote di Franco Lepore, primo cittadino del centro situato nel parco di Roccamonfina.

Malore killer, professore casertano muore a 48 anni

Fausto, come spiega Paesenews, si sarebbe sentito male due giorni fa per poi morire poco dopo. Inutile l’intervento dei soccorsi. Il suo cuore ha smesso di battere. Da qualche anno viveva, con la compagna, vicino Siena, in Toscana, dove si dedicava all’insegnamento. Non si conoscono le ragioni precise del decesso. Potrebbe trattarsi di un infarto o di un aneurisma. Sulle cause la famiglia mantiene il massimo riserbo.

I funerali

In queste ore la salma del 48enne è in viaggio verso Galluccio, dove sarà sepolta nel cimitero del paese. Un lutto che colpisce anche l’europarlamentare Aldo Patriciello nel cui staff ricopre un ruolo di primo piano Paolo, fratello di Fausto. I funerali si stanno svolgendo oggi, 21 febbraio, presso la Chiesa di San Clemente. Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social. La Protezione Civile di Galluccio ha scritto che “commossa si unisce al dolore che ha colpito le famiglie Panaccione e Cennamo per la prematura scomparsa del caro Fausto”,