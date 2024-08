Gianluca Gaetano è un nuovo calciatore del Cagliari, il centrocampista classe 2000 fa ritorno sull’isola sarda dopo i 6 mesi della scorsa stagione. Gaetano che approda al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto.

Il comunicato del Cagliari

Il Napoli saluta con affetto Gianluca Gaetano per gli anni in azzurro caratterizzati dalla grande passione e dal massimo impegno. Il centrocampista si trasferisce al Cagliari con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto.

Nel suo percorso al Napoli, Gaetano ha cominciato con le giovanili per poi esordire in serie A con la prima squadra il 12 maggio 2019 contro la Spal. Per lui 31 presenze e 2 gol, tra cui il 3-1 all’Inter allo Stadio Maradona nella stagione del terzo scudetto.

Grazie Gianluca e in bocca al lupo per la nuova avventura.