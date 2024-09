Nella notte, sei ladri hanno fatto irruzione nel supermercato Decò di via Fermi a Melito, mettendo a segno un furto nonostante la presenza di telecamere di sorveglianza all’interno e all’esterno del punto vendita. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e si sono diretti immediatamente verso il loro obiettivo principale: la cassa continua del supermercato.

Non riuscendo a portare via la cassa continua, i ladri si sono “accontentati” del denaro contante trovato in prossimità delle casse. Il furto ha provocato danni ingenti, stimati intorno ai 7.000 euro, come riferito dai responsabili del punto vendita. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena, documentando l’azione rapida e coordinata dei sei malviventi.

Una settimana nera per il supermercato

Il furto notturno è solo l’ultimo di una serie di episodi sfortunati per il supermercato Deco di via Fermi. Qualche ora prima, infatti, lo stesso punto vendita aveva denunciato il furto di due bottiglie di champagne da parte di un ladro solitario. Anche in questo caso, le telecamere di sorveglianza hanno immortalato l’accaduto e le immagini sono state diffuse sui social all’indomani del furto.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza per identificare i responsabili dei furti e valutare ulteriori misure di sicurezza per proteggere il supermercato e la comunità.