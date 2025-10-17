Ancora ladri scatenati nell’area nord di Napoli. Nella notte si è consumato un furto ai danni della gioielleria Rosy Jewels, di via Roma, a Mugnano. L’allarme è scattato alle 4.37, e i titolari si sono subito recati sul posto, trovando già carabinieri e vigilanza privata sul luogo.

Furto nella gioielleria “Rosy Jewels” a Mugnano: ladri in fuga con monili e orologi

I balordi avrebbero bloccato prima le strade principali con vasi di cemento, impedendo il passaggio delle auto, e poi avrebbero forzato la saracinesca con un flex. Una volta all’interno, i malviventi hanno iniziato a rompere le vetrine con una mazzola, raccogliendo in contenitori gioielli, orologi, bigiotteria e argenteria. Non si sono fermati neanche quando l’antifurto è entrato in funzione, continuando a svuotare anche i cassetti. I ladri sono scappati solo quando sul posto è intervenuta una pattuglia della vigilanza privata. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma si tratterebbe di una notevole quantità di orologi, bigiotteria e articoli in argento. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Marano, che stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili. Non è escluso che ad agire possa essere la stessa banda che ha colpito nella notte il bar Marconi a Giugliano.