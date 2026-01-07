È stato sorpreso mentre tentava di fuggire trascinando materiale elettrico rubato da un cantiere ed è finito in manette dopo una colluttazione con gli agenti. Un 34enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte dalla Polizia di Stato per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui è scattata anche una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Furto in un cantiere al Vomero, arrestato 34enne dopo colluttazione con la Polizia

L

’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava un furto in atto all’interno di un cantiere situato in un’area condominiale di vico Cacciottoli, nel quartiere Vomero. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vomero.

Grazie alle descrizioni fornite, i poliziotti hanno individuato il sospettato mentre cercava di allontanarsi portando con sé il materiale elettrico appena sottratto. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione. Durante la perquisizione, oltre alla refurtiva, il 34enne è stato trovato in possesso di un coltello serramanico con una lama di 8 centimetri. Per questi motivi è stato arrestato e condotto negli uffici di polizia, mentre il materiale rubato è stato restituito al legittimo proprietario.