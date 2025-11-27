Furto e rapina in pochi minuti nel casertano e fuga con spray al peperoncino: arrestato 22enne

Un 22enne algerino senza fissa dimora è stato arrestato ieri mattina, mercoledì 26 novembre, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile dopo aver messo a segno, secondo le prime ricostruzioni, due furti consecutivi lungo corso Aldo Moro, nel giro di pochissimi minuti.

Il furto dell’iPhone dal furgone delle consegne

Il giovane si sarebbe prima avvicinato a un furgone per le consegne, approfittando della distrazione dell’addetto, per sottrarre un iPhone 16 Pro. Con il telefono in tasca, si sarebbe poi diretto verso una pescheria della zona.

Il portafoglio rubato in pescheria

All’interno dell’esercizio commerciale, l’uomo avrebbe preso il portafoglio del titolare, contenente circa 2.000 euro in contanti. Solo quando la somma è sparita, il commerciante si è accorto del furto e ha tentato di fermarlo.

Spray al peperoncino per fuggire

Nel tentativo di guadagnare la fuga, il 22enne avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro il titolare, riuscendo momentaneamente ad allontanarsi. L’immediata chiamata al 112 ha però permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Una pattuglia, allertata dalla Centrale Operativa, ha individuato il sospetto a breve distanza e lo ha fermato. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. Il giovane è stato arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo.