Furto di materiale edile a Posillipo: arrestato 40enne. Complice fermato a Villaricca

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Posillipo, dove due uomini sono stati bloccati dopo un furto di attrezzature edili. Un 40enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per ricettazione. Il suo presunto complice, un 55enne anch’egli con precedenti, è stato successivamente sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria e denunciato per lo stesso reato.

L’intervento in via Annibale Caccavello

Gli agenti del Commissariato Posillipo erano impegnati in servizi di controllo del territorio quando, in via Annibale Caccavello, hanno notato un’auto ferma nei pressi di un furgone utilizzato per il trasporto di attrezzature edili. Poco dopo, i poliziotti hanno sorpreso i due uomini mentre stavano occultando materiale da lavoro all’interno dell’autovettura. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato la fuga. Nel tentativo di garantirsi la via di scampo, hanno aggredito uno degli agenti, riuscendo momentaneamente a divincolarsi.

L’inseguimento e l’arresto del 40enne

Il 40enne è risalito in auto e si è dato alla fuga in direzione di piazza Vanvitelli al Vomero, mentre il complice è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è scattato un inseguimento: grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, l’auto è stata intercettata in via G. A. Campano, dove gli agenti – non senza difficoltà – sono riusciti a bloccare e arrestare il fuggitivo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso, materiale da lavoro appena sottratto e altra attrezzatura edile di sospetta provenienza.

Fermato anche il complice a Villaricca

Le indagini non si sono fermate. I poliziotti sono riusciti a rintracciare il 55enne, trovato all’interno di una struttura alberghiera a Villaricca. L’uomo è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.