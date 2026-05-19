Napoli, esce di casa alle 3 di notte per andare a lavoro ma viene rapinato: arrestato 42enne

Rapina nella notte a Chiaiano, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 42enne accusato di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 18 maggio in via G. A. Campano. In manette è finito Vincenzo Palma.

Napoli, esce di casa alle 3 di notte per andare a lavoro ma viene rapinato

La vittima, un commerciante ortofrutticolo di 55 anni, era appena uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro quando è stata avvicinata da due uomini. Uno dei malviventi era incappucciato, l’altro indossava un casco integrale ed era armato di pistola. Sotto la minaccia dell’arma, i due si sono impossessati dell’auto e del denaro dell’uomo.

Durante la fuga, però, sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo notturno. I militari hanno assistito alla scena e sono intervenuti immediatamente. Uno dei rapinatori è riuscito a salire sull’auto appena rubata, mentre il complice ha tentato invano di entrare nel veicolo in corsa, lasciando la portiera posteriore aperta. Prima di fuggire ha lanciato la pistola all’interno dell’auto.

Inseguimento e arresto

Un carabiniere lo ha inseguito e bloccato poco dopo, arrestandolo. Il denaro sottratto è stato recuperato e restituito al commerciante. Le indagini sono in corso per rintracciare l’auto rubata e identificare il secondo complice.